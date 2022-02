Doceria da Cidade Baixa une experiência gastronômica e arte

Uma doceria e cafeteria localizada em um dos bairros mais descolados e boêmios de Porto Alegre nasceu com o pretexto de unir bons doces e histórias. Idealizada pelo casal Leo Pauletti e Cássio Cunha de Carvalho e aberta em dezembro de 2021, a Granulado expõe obras de artistas independentes no espaço que fica na rua José do Patrocínio, 290, na Cidade Baixa.

"Eu cresci em uma família com oito tias, todas muito doceiras, então eu cresci nesse mundo. E a ideia de contar as histórias é exatamente isso: a ideia daqui da Granulado é sempre te trazer uma memória, uma lembrança afetiva através do doce, das fotos, de tudo na verdade", explica Leo Pauletti.

A primeira exposição em cartaz é a Trajetórias e Histórias, de Gutemberg Ostemberg, que traz fotografias do cotidiano ao redor do mundo. Amigo de longa data de Pauletti, Guto - como é chamado pelo colega - foi quem surgiu com a ideia de fazer da doceria espaço para expor arte.

"Dei o briefing do tipo: Ah, vai se chamar Granulado - Doces com Histórias, porque eu quero contar histórias, eu quero criar histórias aqui dentro. Quero que as pessoas venham aqui, tomem um café e, se elas não têm uma história pra contar, elas saiam daqui com uma história pra contar", relata o empresário.

Ao entender o propósito do amigo, Guto sugeriu que fosse feita uma exposição de fotos da confeitaria. E, dessa ideia inicial, surgiu a vontade de abrir a Granulado para expor produções de outros artistas. A ideia dos empreendedores é fazer uma exposição que dure três meses e mostre o trabalho de iniciantes.