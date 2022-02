TV Brasil exibe abertura da terceira temporada de Faróis do Brasil

A primeira edição da terceira temporada do seriado Faróis do Brasil é apresentada neste domingo (13), às 18h, na TV Brasil. Com seis documentários, essa leva de episódios da produção realizada pela emissora pública percorre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Farol de Imbituba, no litoral catarinense, é o destino do programa inicial.

O mote da série é traçar um panorama sobre as principais torres de sinalização náutica presentes na costa do território nacional. Com linguagem fácil e acessível, a ideia é explicar a importância turística e a contribuição para a segurança dessas estruturas erguidas para a orientar navegadores na orla país.

A ideia é descobrir boas histórias e revelar belezas naturais de diversos faróis do país, alguns dos quais figuram como cartões postais em suas regiões. Curiosidades estão na pauta do seriado que informa, por exemplo, o alcance luminoso dos aparelhos ópticos visitados.

A produção documental apresenta, em formato de reportagem especial, informações sobre os principais faróis brasileiros. A primeira temporada investigou cinco construções da Região Sudeste, no Rio de Janeiro, enquanto a segunda teve foco em quatro da Região Nordeste, na Bahia.

Nesses locais, o programa aborda a história do monumento e da cidade onde a estação fica situada. Para aproximar o público dessas atrações, a série traz entrevistas com moradores da área que tenham forte ligação com o farol e com profissionais que atuam em sua manutenção.

Importância das torres de sinalização

Os episódios semanais da série Faróis do Brasil contam com belas imagens aéreas dessas torres ao som de trilha sonora relacionada ao monumento percorrido naquela edição. Essa combinação embala uma viagem em um universo de conhecimento e aprendizado sobre regiões com grande potencial turístico.

Geralmente fincadas em rochedos próximos ao litoral, as construções de orientação náutica têm grande importância na segurança ao alertar navegantes para os perigos identificados perto da costa. As torres indicam a presença de terra firme em arquipélagos ou na orla para quem está embarcado.

Faróis do Brasil abre a faixa dominical da programação da emissora pública com programas voltados para um olhar sobre a natureza e o meio ambiente do país. O canal mostra as sequências do seriado Brasil Visto de Cima, às 18h30min, e apresenta os episódios inéditos da produção original Nossos Biomas, às 19h.

Com cerca de 23 minutos, os episódios da terceira temporada do programa são apresentados por Joana Moscatelli, que também é a responsável pelo roteiro de Faróis do Brasil. Autora da ideia original, Ingrid Gassert assina a direção da série.

Em cartaz aos domingos, às 18h, a produção da TV Brasil pode ser acompanhada em horário alternativo na programação durante a madrugada de domingo para segunda, à 0h30min. O conteúdo ainda está nas redes sociais e nas plataformas digitais da emissora pública.

Sobre o Farol de Imbituba

Tema do primeiro programa da terceira temporada, o Farol de Imbituba está localizado em um dos pontos mais privilegiados do município homônimo no sul catarinense. A série da TV Brasil mostra que o acesso à região é repleto de aventura. O visitante precisa caminhar mata adentro, por uma trilha aberta com o intuito de incentivar o turismo ecológico e sustentável no entorno do cartão postal.

Construída com colunas de sete metros de altura, em alvenaria, a estrutura foi inaugurada em 1918. Cercado pela Mata Atlântica, o farol tem posição estratégica no topo de uma colina na entrada do Porto de Imbituba que permite uma visão panorâmica do litoral. Imagens aéreas da produção Faróis do Brasil revelam a natureza selvagem de beleza impressionante.

Atualmente, o espaço recebe muitos visitantes para observação de baleias. Desde os anos 2000, Imbituba é sede da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, uma unidade de conservação criada para preservar os ambientes costeiros onde a espécie de mamífero aquático se reproduz.

Todo ano, entre julho e novembro, as baleias chegam à orla catarinense que faz parte da rota migratória reprodutiva desses animais. Os mamíferos buscam a região à procura de águas quentes e calmas que são propícias a sua reprodução.

Além das baleias, a APA situada no local busca proteger as demais riquezas naturais que contemplam outras espécies de animais e vegetais nativos daquele bioma. A proposta também é conservar áreas verdes com destaque para costões rochosos, praias, ilhas, lagoas, restingas e dunas bem como sítios arqueológicos.

O espaço preservado pela APA serve para garantir o uso racional dos recursos que se encontram nesse espaço verde, além de ordenar a ocupação e a utilização do solo e das águas. Além disso, ajuda a acompanhar o turismo responsável, estimula atividades de pesquisa e acompanha o tráfego de embarcações e aeronaves pela região.