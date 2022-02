Luana Fernandes apresenta show 'Deusas da Lua' em Porto Alegre

A cantora e compositora Luana Fernandes se apresenta pela primeira vez no In.Fame (José do Patrocínio, 632) neste sábado (12), às 21h, com o show especial Deusas da Lua. A artista tem viajado pelo Brasil divulgando seu álbum de estreia Lua de Outubro, pelo qual recebeu o Prêmio Açorianos de Música como Melhor Cantora na categoria Pop.