Espetáculo gaúcho sobre Fernando Pessoa volta à cena, com apresentação no litoral paulista

Nesta quinta-feira (10) o espetáculo gaúcho Eu, Pessoa e os Outros Eus, encenado pelo ator Jairo Klein, terá apresentação às 20h, no auditório do Teatro do Sesc Santos (no litoral de São Paulo). O monólogo reúne, além da figura marcante do poeta Fernando Pessoa, a passagem nítida, múltipla e visceral por cada um de seus heterônimos, com características próprias que envolveram suas personalidades distintas.

O solo é o resultado da pesquisa de mais de 30 anos do ator, que se debruçou sobre a vida e obra do poeta português e seus heterônimos mais conhecidos: Alberto Caeiro, seu mestre e poeta da natureza; Ricardo Reis, poeta dos clássicos e pagão; e Álvaro de Campos, poeta visceral e das sensações.

Klein desenvolveu uma trajetória de 35 anos no teatro, cinema e audiovisual, e já recebeu diversos reconhecimentos por suas atuações, a exemplo do Prêmio Fernando Pessoa, concedido pelo Instituto Cultural Português Brasil/2009 (Portugal) e o Prémio Sated Pelo Conjunto da Obra (2007), entre outros. Além de atuar, ele também assina a concepção, roteiro e direção de Eu, Pessoa e os Outros Eus, que tem ainda a colaboração de Fabiano Menna, responsável pela direção de arte, som e iluminação da peça.

A concepção cênica do espetáculo é inspirada no quarto do poeta português e seus objetos pessoais (tinteiro, pena, máquina de escrever, folhas e livros). "São recordações de um tempo, com muitas simbologias que marcam a vida dele e também os espaços de cada heterônimo de Pessoa", explica o ator.

Após a apresentação no Sesc Santos, o espetáculo - que ocorre em parceria com a Rendah Promoções e Eventos - terá apresentações na capital paulista e em Extrema, no Sul de Minas Gerais, durante os a primeira quinzena de fevereiro.

Tendo percorrido praticamente todos os municípios gaúchos, nas últimas três décadas, além de diversos estados brasileiros (como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Brasília) Eu, Pessoa e os Outros Eus também já esteve em cidades portuguesas, como Lisboa, Porto, Bragança, Cais Cais, inclusive com participação dos Colóquios Anuais da Lusofonia de 2009 e 2012, na Ilha dos Açores, e na Ilha de São Miguel - em Ponta Delgada.

Em 2022, o ator retoma à cena, após o período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, enquanto, paralelamente, realiza pesquisa de poemas inéditos de o escritor português, para uma nova montagem, denominada O Outro (ainda em processo criativo).

"Poder levar a literatura de Pessoa para jovens e adultos de todas as idades, me dá muita alegria", comenta Klein, enfatizando que a ideia é fechar uma trilogia de peças sobre o autor, incluindo ainda o espetáculo Pessoa para Pessoas.