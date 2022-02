Alcione e Martinho da Vila em concerto inédito da Brasil Jazz Sinfônica

Neste domingo (6), a TV Cultura leva ao ar uma nova apresentação da série Encontros Históricos, em que a Brasil Jazz Sinfônica se une a grandes nomes da música popular brasileira na Sala São Paulo. Desta vez, a orquestra recebe Alcione e Martinho da Vila, com regência do maestro Tiago Costa. Apresentado por Chris Maksud, o concerto inédito é exibido a partir das 20h, na TV Cultura.

No repertório, Martinho canta Ex-amor, Tom Maior, Disritmia e Era de Aquarius. Já Alcione dá voz a Rio Antigo, Você Me Vira a Cabeça, A Loba e Gostoso Veneno. Para finalizar, ao lado dos dois cantores, a Jazz apresenta Roda Ciranda & Ilha Maré, Nos embalos da Vila, Aquarela Brasileira e Não Deixe o Samba Morrer.

Nos próximos domingos, a TV Cultura exibirá uma série de apresentações inéditas da Brasil Jazz Sinfônica com Gilberto Gil; Adriana Calcanhoto e Maria Luiza Jobim; Margareth Menezes e Carlinhos Brown; Hermeto Pascoal, Arismar do Espírito Santo e Hamilton de Holanda; e Aldo Brizzi.

Há mais de 30 anos que a Brasil Jazz Sinfônica abraça as melodias populares brasileiras e as leva para o mundo orquestral. Em parceria com a Sala São Paulo, a sinfônica promove o Encontros Históricos, série de concertos que reúnem grandes nomes da MPB. Já subiram ao palco para se apresentar ao lado da orquestra nomes como Diogo Nogueira e Fabiana Cozza, Erasmo Carlos e Roberta Sá, Ivan Lins e MPB4, João Donato e Marcos Valle e Mart’nália e Zélia Duncan.