Ruy Castro participa do Roda Viva dedicado à Semana de 22

O escritor e jornalista Ruy Castro será o entrevistado do Roda Viva da próxima segunda-feira (7). Polêmico e provocador, ele vai discutir, entre outros temas, a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos e que, segundo o jornalista, não foi tão revolucionária como se acredita e só aconteceu graças à ideia de um carioca, o pintor Di Cavalcanti. Apresentador por Vera Magalhães, o programa vai ao ar às 22h, na TV Cultura.

Em entrevistas e em suas colunas na Folha de S.Paulo, Ruy Castro tem defendido a opinião de que os integrantes do movimento não apenas se esqueceram rapidamente das críticas que faziam à Academia Brasileira de Letras, como buscaram um lugar entre os acadêmicos. Entre eles, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchina e Manuel Bandeira. Por sua vez, Oswald de Andrade, o crítico mais feroz da Academia, não demorou muito para inscrever seu livro A Estrela do Absinto no prêmio da entidade.

Ruy Castro sustenta ainda que a Semana de Arte Moderna foi um evento que só teve repercussão em São Paulo. E mais: ele garante que o Rio dos anos 20 era muito mais moderno que São Paulo, seja na arquitetura, na música, nas artes plásticas, nos costumes e também na literatura, como ele mostra no livro As Vozes da Metrópole, que acaba de lançar.