'Canto e Sabor do Brasil' tem participação da dupla Marcelo Viola & Ricardo

Com muita moda de viola e um bom papo, o novo episódio de Canto e Sabor do Brasil vai ao ar neste domingo (6), às 11h, na TV Brasil. Durante a atração da emissora pública, o apresentador Paulinho Del Ribeiro recebe a dupla sertaneja Marcelo Viola & Ricardo e o cantor e compositor Gustavo Sanga.

Entre uma prosa e outra, os convidados soltam a voz em um repertório que inclui as canções Senhorita, Vontade Dividida, Empreitada Perigosa e Saudades da Minha Terra. Preparado no bom e velho fogão a lenha da fazenda, o prato do dia é um picadão de costela gaúcha com batatinhas e palmito.

Juntos na estrada desde 2003 - quando se conheceram e formaram um quarteto com os irmãos Sandro e Rangel -, Marcelo Viola e Ricardo divulgam a verdadeira essência do campo, atraindo dos mais jovens aos mais conservadores amantes da moda de viola. Por sua vez, Gustavo Sanga é expoente da nova geração da música sertaneja. Em suas canções, o compositor traz o cotidiano e as inquietações sentimentais próprias do brasileiro.