Energy Festival terá espetáculos gratuitos em Nova Petrópolis

Com promessa de diversão e muita música, a primeira edição do Energy Festival em Nova Petrópolis acontece neste fim de semana, com atividades gratuitas. Promovido pela Ecosul Energias, o evento celebra a passagem dos cinco anos da empresa, e acontecerá na Rua Coberta do município da Serra.

As atividades do sábado (5) incluem shows de Acústico Menegallas (15h30min), The Beatles no Acordeon (17h30min) e Renato Borghetti e Fábrica de Gaiteiros (foto, 19h45min), em espetáculo com participação do violonista Neuro Jr e do percussionista Pedro Borghetti. Para o domingo (6), a agenda prevê Acústico Diogo Juan (15h), Banda Rosas (17h) e a dupla Claus e Vanessa (19h).

Nos dois dias, a partir das 11h, o público já pode aproveitar a praça de alimentação. A Ecosul reforça a importância do uso de máscaras e distanciamento social, e disponibilizará álcool em gel, conforme protocolos sanitários.