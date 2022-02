Clássico de Jorge Amado é atração na tela da TV Brasil

A TV Brasil exibe nesta sexta-feira (4), às 22h30min, o filme Capitães da Areia, na faixa Cine Nacional. Adaptação do romance homônimo de Jorge Amado, um dos livros mais vendidos do autor baiano, a obra de 2011 é o primeiro longa-metragem da cineasta Cecília Amado, neta do escritor.

No filme, Pedro Bala (Jean Luís Amorim), Professor (Robério Lima), Gato (Paulo Abade), Sem Pernas (Israel Gouvêa) e Boa Vida (Jordan Mateus) são adolescentes abandonados por suas famílias. Eles são obrigados a lutar para sobreviver nas ruas de Salvador e crescem na comunidade do Trapiche, junto com outros rapazes da mesma faixa etária.

Os jovens praticam uma série de assaltos, o que faz com que sejam constantemente perseguidos pela polícia. Um dia Professor conhece Dora (Ana Graciela) e seu irmão Zé Fuinha (Felipe Duarte). Aos poucos, nasce o afeto entre o líder dos Capitães da Areia e a moça que acabou de integrar o bando.