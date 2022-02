Torcedores, mágicos e muito humor no Porto Alegre Comedy Club

O Porto Alegre Comedy Club (24 de outubro, 1.454) recebe os humoristas Gio Lisboa e Caio Martins neste fim de semana. As duas atrações iniciam às 20h. Ingressos estão a venda no site Minha Entrada e na bilheteria do local.

Na sexta-feira, Gio Lisboa apresenta o stand up A Volta do Torcedor Louco. Em um show sarcástico e debochado, o integrante dos programas Pretinho Básico e Bola nas Costas, da Rádio Atlântida de Porto Alegre, percorre desde histórias de família até acontecimentos do Sport Club Internacional, seu time do coração.

Para o sábado, Caio Martins leva a interatividade do show de ilusionismo em Nesse naipe, onde conta com a participação da plateia em uma união de mágica e humor. No espetáculo, o artista aborda comicamente temas do cotidiano e também as dificuldades de ser mágico nos dias atuais.