Longa 'A felicidade das pequenas coisas' retrata escola mais isolada do mundo

Representante do Butão no Oscar e considerado um dos favoritos para a estatueta de Melhor Filme Internacional, A felicidade das pequenas coisas (BUT/CHI, 2019, 110min) chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. A comédia dramática, escrita e dirigida pelo estreante Pawo Choyning Dorji, tem como cenário Lunana, uma região no distrito de Gasa, no noroeste do Butão - área que abriga a escola mais isolada do mundo.

A história é protagonizada por um professor na faixa dos 20 anos, Ugyen Dorji (Sherhab Dorji), que está prestes a terminar seu contrato com o governo. Cansado da profissão, e com o sonho de se tornar um cantor na Austrália, ele acaba sendo mandado para dar aula no vilarejo minúsculo do Himalaia, de 56 habitantes e acessível apenas a pé - o que garante uma semana de viagem caminhando.

Ao chegar em Lunana, tudo é tão ruim quando esperado: o celular não pega, seu quarto é terrível, e a energia elétrica é intermitente. Ele insiste em ser transferido, mas, enquanto a mudança não sai, é obrigado a dar aulas ali. O relutante professor acaba sendo conquistado por seus alunos, e se encanta com Saldon (Kelden Lhamo Gurung), uma jovem cuja bela voz canta sobre a natureza e os espíritos. A maioria do elenco é formada por estreantes que moram na região, e algumas das crianças que aparecem na tela nunca nem saíram do vilarejo.