Quem foi Lenny Bruce?

A programação do Porto Verão Alegre segue hoje, às 20h, com o espetáculo Lenny 1966 - Como falar baixaria & influenciar pessoas estreando no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835). A peça também será exibida na sexta-feira, no mesmo horário.

Lenny Bruce era um poeta em prosa, improvisado, que abalou a consciência da América. Como todos os sábios genuínos, dirigia tanto críticas a si mesmo quanto a qualquer outra pessoa, o que confere credibilidade a seu ceticismo.

Nada poderia silenciá-lo, exceto, é claro, sua trágica morte em 1966. Aos 40 anos, o gênio cômico foi encontrado morto vítima de uma overdose de morfina - ou de perseguição, dependendo do seu ponto de vista. Os ingressos para a montagem podem ser adquiridos no site do Porto Verão Alegre.