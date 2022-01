Atelier Livre Xico Stockinger abre inscrições para 24 cursos

O Atelier Livre Xico Stockinger, vinculado à prefeitura de Porto Alegre, está com inscrições abertas para 24 cursos que serão realizados no primeiro semestre de 2022, com uma grade híbrida de cursos on-line e presenciais. Entre as opções há aulas remotas de Exercícios de Desenho e Pintura, Introdução à Xilogravura e Desenho, Materiais e História. Também há vagas para Experimentações Expressivas, e os presenciais Eu Criativo e Um Caminho de Expressão. Introdução à Cerâmica, Cerâmica, e a volta o curso Arborescer, em que os alunos usam materiais que a natureza descarta, também merecem destaque. Tapeçaria, Arte como Profissão, História da Arte no RS e o curso presencial Escultura em Pedra são outros que abrirão novas turmas. Complementando a grade de cursos oferecida pela instituição, serão disponibilizados ainda módulos extras, que abordarão diversas modalidades e vertentes artísticas. Maiores informações podem ser obtidas pelo email [email protected] ou nos canais digitais, nas redes sociais e no Blog do Atelier Livre.