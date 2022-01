Documentário sobre Noel Guarany é exibido na TVE

Pela primeira vez na televisão, o documentário Minhas andanças - Noel Guarany será exibido na TVE neste sábado (29), às 21h. Produzido, gravado e lançado de forma independente, sem nenhum financiamento público ou privado, o filme sobre o artista missioneiro também terá reprise no domingo (30), às 10h.

O longa-metragem conta a trajetória de Noel Guarnany por meio de entrevistas e reportagens, dando destaque para os depoimentos de familiares e amigos, como os ex-governadores Olívio Dutra e Alceu Collares, que lembram causos e histórias da vida do cantor e compositor, nascido em Bossoroca.

As músicas do artista, marcas do cancioneiro gaúcho, também estão presentes no documentário, e o diretor Tiago Rodrigues ressalta que a obra resgata ainda o contexto da época, sobretudo o período da mobilização social pelo fim da ditadura militar.