Fernando Pessoa no teatro

O palco do Porto Verão Alegre recebe hoje, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o espetáculo Maremoto, dirigido por Renato Del Campão. A obra, de gênero musical, traz o texto O marinheiro, escrito por Fernando Pessoa em 1913, e reeditado para o formato teatral dois anos depois.

A produção coloca em cena o velório de uma mulher anônima- vigiada por outras três-, realizado próximo a uma praia não identificada, em um tempo indeterminado e sem maiores informações sobre as personagens. Definida como uma peça estática em ato único, ela "se assemelha a um sonho ou um pesadelo em uma atmosfera de realismo fantástico".

O espetáculo, às 20h30min, tem participação da multiartista Valéria Barcellos, músicos e exibição de vídeo-arte. No repertório canções que reforçam o imaginário do poeta português. Ingressos diretamente no site do evento.