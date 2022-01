Guri de Uruguaiana de volta depois do isolamento

O palco do Porto Verão Alegre recebe de volta nesta terça-feira (25), às 21h, uma das figuras mais queridas da comédia gaúcha e um dos artistas mais conhecidos do Estado, o Guri de Uruguaiana. O personagem retorna aos palcos para o espetáculo Os novos causos do Guri de Uruguaiana pós-Covid. A apresentação, que também terá uma sessão na quarta (26), acontece no Teatro Ciee (Dom Pedro II, 861), em Porto Alegre.

Após um longo período de quarentena com a patroa Silvia Helena, o Guri de Uruguaiana apresenta histórias inéditas sobre suas vivências durante esse período e sobre o desenvolvimento da vacina "Bagualovac", além das paródias do Canto Alegretense e da participação especial do ajudante de Galpão, Licurgo, o gaúcho Emo.

As vendas dos ingressos acontecem unicamente pelo site www.portoveraoalegre.com.br. No Ciee, os valores variam de R$ 35,00 a R$ 70,00 por pessoa.