Praia de Belas recebe exposição inédita sobre Claude Monet

Após ter apresentado mostra interativa tendo Van Gogh como tema, o Praia de Belas Shopping oferece ao seu público, a partir desta sexta-feira (21), mais uma exposição inédita em Porto Alegre. Até 20 de fevereiro, Monet: Paisagens impressionistas recria a época, vida e obra do pintor francês no 2º Piso, Ala Sul, ao lado da Livraria Saraiva. A visitação ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 11h às 21h, com sessões a cada 20 minutos. A atração é paga (R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada), e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla através do site

Com uma experiência sensorial que une tecnologia, cenários imersivos e narrativas integradas, os visitantes poderão conhecer a história do grande mestre da pintura e um dos mais célebres nomes do movimento impressionista: o francês Claude Monet. O visitante entrará nos quadros de Monet, sentirá o aroma do seu jardim e viverá o clima dos cafés da Paris da efervescente Belle Èpoque em estações temáticas, que trazem os principais marcos da vida e da obra do artista.

O projeto, exclusivo do Grupo Iguatemi, é realizado também com exclusividade na Capital no Praia de Belas Shopping, o terceiro no Brasil a receber a exposição depois apenas do Pátio Higienópolis e do Iguatemi Campinas, ambos em São Paulo. Com curadoria de Patrícia Engel Secco, a exposição apresenta sete estações temáticas: Recepção salão-atelier, Início Rue de Paris, Café dos Impressionistas, Estilo e técnica: Variações no campo de feno, Imersão paisagens impressionistas e Ponte do jardim japonês.