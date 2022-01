Com piano, sax e flauta, InDuo tem shows no Café Fon Fon

Dando sequência a uma série de apresentações iniciada na última terça-feira (19), o InDuo, formado pelo saxofonista e flautista Luizinho Santos e pela pianista Bethy Krieger, se apresenta nesta quinta (20), sexta-feira (21) e neste sábado (22) no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Com um repertório composto por músicas autorais dos dois artistas, as apresentações têm início marcado para às 20h30min em ambos os dias.