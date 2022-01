Série documental e biografia da aniversariante do dia, Nara Leão

Uma das mulheres que revolucionou a cultura brasileira, a cantora Nara Leão faria aniversário de 80 anos nesta quarta-feira (20). Símbolo de resistência à ditadura militar, a intérprete ganhou série documental no Globoplay, O canto livre de Nara Leão, em homenagem à data.

Ela foi uma das artistas mais importantes e influentes do País, não só pela sua obra, mas pelo que representou para a mulher e a sociedade como um todo. Irmã caçula da modelo e famosa personagem da cena carioca Danuza, a jovem tímida, quieta e cheia de neuroses ficou marcada na história como uma das mais produtivas cantora da MPB, além de ser responsável por definir os costumes e a expressão política da época.

Nara Leão foi fundamental para a bossa nova. Revolucionou a música brasileira com o show Opinião. Revelou Chico Buarque e, com ele, brilhou nos festivais com A Banda. Mais do que isso: Nara rompeu preconceitos na música brasileira, comprou brigas, confrontou a ditadura militar, abriu novos caminhos para as mulheres de sua geração. Tudo isso sem alterar o tom de voz.

A série documental Original Globoplay mostra como o talento e a personalidade de Nara se combinaram para provocar uma transformação na música e no comportamento. Dirigida por Renato Terra e produzida pelo Conversa.doc, núcleo de documentários do programa Conversa com Bial, o projeto entrevista pessoas que conviveram com a artista e traz uma enorme pesquisa de imagens, fotos e arquivos – muitos inéditos.

Na biografia Ninguém pode com Nara Leão (Ed. Planeta), Tom Cardoso reconstrói a vida da artista que participou ativamente dos mais importantes movimentos musicais surgidos a partir da década de 1960.que, tratada como ‘café com leite’ pela patota que se reunia no apartamento da família em Copacabana, deixou a bossa nova para se juntar à turma politizada do CPC e do Cinema Novo e foi a primeira estrela da MPB a falar abertamente contra a ditadura militar.