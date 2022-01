Fausto Silva retorna à Band nesta segunda-feira com programa diário inédito

Depois de 34 anos longe da emissora que o projetou como um dos maiores comunicadores do Brasil, Fausto Silva retorna à Band para apresentar um programa inédito e diário. Faustão na Band, que estreia nesta segunda-feira (17), às 20h30min, conta com diversos quadros, musicais, revelação de talentos e muita diversão.

O retorno do apresentador tem mobilizado todos os departamentos da emissora, e o programa conta com uma equipe de 300 profissionais que trabalharam durante mais de seis meses para erguer a atração que irá oferecer 10 horas semanais na grade de horários do canal.

Além de 30 bailarinas no palco e mais de 400 pessoas na plateia, uma das novidades é a atuação de Anne Lottermann e João Guilherme Silva como coapresentadores. A dupla irá auxiliar Faustão na condução do programa, dando opinião, informações e trazendo diferentes tipos de conteúdos e convidados.

Daiane de Paula e Carolina Miarelli serão as repórteres da galera, responsáveis por dar voz ao público e mostrar os bastidores do programa. Elas têm essa função de receber as caravanas e descobrir as curiosidades, assim como contar como acontece toda a produção por trás das câmeras. Enquanto isso, Jaqueline Ciocci irá a campo em busca de novos personagens e histórias de superação.

Os quadros da atração são Cassetadas do Faustão, Pizzaria do Faustão, Grana ou fama, Desbravadores do planeta, Dança das feras, Esta é a sua vida, Na pista do sucesso e Churrascão do Faustão.