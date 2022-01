Morre o poeta Thiago de Mello em sua casa em Manaus, aos 95 anos

O Itaú Cultural publicou na tarde desta sexta-feira (14) uma nota de pesar sobre a morte do escritor amazonense Thiago de Mello, aos 95 anos. O poeta e tradutor nascido em 1926 em Barreirinha (AM) faleceu nesta madrugada, em sua casa, em Manaus, de causas naturais. Reconhecido com um dos grandes autores da literatura regional, ele alcançou fama internacional graças a poemas como o clássico Os Estatutos do Homem, escrito em abril de 1964, quando era adido cultural da embaixada do Brasil no Chile e amigo de Pablo Neruda.

verbete dedicado ao poeta e ensaísta amazonense na Enciclopédia Itaú Cultural Para o Itaú Cultural, a morte de Thiago de Mello é uma grande perda na cultura brasileira que deve ser suprida pelo seu legado. Odestaca momentos de sua trajetória, que influenciou diferentes campos da arte, como a música e as artes visuais. “O poder da palavra de Thiago de Mello foi gestado na Amazônia, alcançou todo o Brasil e cruzou fronteiras. Assim, a sua obra e todo o humanismo contido nela, comprovam que a força de nossa diversidade se constrói no conjunto de todas as regiões brasileiras. A nossa cultura perdeu um grande poeta, mas a falta que ele nos fará será suprida pelo legado que nos deixou”, diz Eduardo Saron, diretor da instituição.