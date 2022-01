Programa 'Masbah!' deste sábado vai até Canela para conhecer o Museu do Terror

Neste sábado (14), a partir das 12h, no SBT, o programa Masbah! leva o telespectador até a cidade de Canela para conhecer o Museu do Terror, com mais de 32 personagens de filmes que fizeram sucesso no cinema. As figuras conhecidas pelo público se escondem em meio à mata ou saem do chão de terra batida, e o divertido da atração é não saber de onde elas irão aparecer durante a visita.

Além disso, para aproveitar a intensa onda de calor do Estado, a equipe do programa também mostra que é possível se refrescar a menos de uma hora do centro da capital gaúcha. A Praia da Varzinha pertence ao município de Viamão e, às margens da Lagoa dos Patos, o local com águas limpas e calmas vira um ótimo destino para a família.

Por fim, depois de conhecer tantos lugares surpreendentes, é hora de provar deliciosas comidas. Para isso, o programa foi conhecer um novo restaurante venezuelano de Porto Alegre e, na ocasião, a apresentadora Brunna Colossi conseguiu descobrir que os “vizinhos latinos” são bons de garfo mesmo.