Otaviano Costa assume apresentação de novo programa culinário

Marcando seu retorno à televisão, Otaviano Costa assinou contrato com o SBT e Discovery para apresentar a nova competição culinária Cozinhe se puder - Mestres da sabotagem. O programa, que já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos, estreou no Brasil no ano passado.

A cada programa, quatro cozinheiros disputam um prêmio de até R$ 25 mil através de três provas eliminatórias. Diversos leilões de produtos e ingredientes inusitados acontecem ao longo da competição, e quem der o maior lance terá o privilégio de sabotar um dos seus concorrentes.

Ao fim de cada prova, o chef Giuseppe Gerundino faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou e o título de Mestre da sabotagem.

O novo apresentador Otaviano Costa tem passagem pelas principais emissoras do País. Há dois anos, decidiu investir no mundo digital e construiu um estúdio para gravar os mais variados tipos de conteúdos. Agora ele volta à televisão aberta para mais um desafio na carreira.