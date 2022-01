Visitação online pelo resgate da arte brasileira contemporânea no Museu do RS

neste link De modo totalmente online, o público poderá contemplar, através do Margs, um tour virtual pela primeira exposição de arte brasileira contemporânea que marcou a mostra de estreia do museu em 1955. São mais de 120 obras de mais de 60 diferentes artistas reunidas nas Pinacotecas e na Sala Aldo Locatelli. O acesso pode ser feito

Com o título de 1ª Exposição de arte brasileira contemporânea: 1955/2021 - Resgate da exposição de estreia do Margs e formação inicial do Acervo, a iniciativa tem curadoria do diretor-curador do museu, Francisco Dalcol, e da curadora-assistente Fernanda Medeiros.

Entre os nomes que assinam os trabalhos expostos, temos Alice Brueggemann, Bustamante Sá, Caterina Baratelli, Di Cavalcanti, Henrique Cavalleiro, Iberê Camargo, Frank Schaeffer, Paulo Flores, Alice Soares, Angelo Guido, Edson Motta, Gastão Hofstetter, João Fahrion, Portinari e Trindade Leal.

O projeto foi concretizado pelo Plano Anual do Margs, com realização da Aamargs e da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio das empresas BRDE, Banrisul Vero, CMPC e Sulgás.