Inscrições abertas para intercâmbio cultural da Funarte e Aliança Francesa

Com inscrições abertas até o dia 4 de fevereiro pelo site www.villa-tijuca.com/inscricoes, a Funarte e a Aliança Francesa convocam todos os profissionais das artes cênicas (dança, teatro, circo e performance) para o Edital de Residências Artísticas. O concurso irá conceder quatro bolsas de apoio financeiro, parcial ou integral, no valor de R$ 26.250,00 para os projetos contemplados de participantes brasileiros e franceses.

As iniciativas serão realizadas ao longo de pelo menos 30 dias em cada um dos países com o objetivo de promover intercâmbios e cocriações entre os diferentes artistas. O investimento total é de R$ 105 mil para o pagamento dos projetos contemplados e R$5 mil para as despesas administrativas e operacionais.

O edital permite inscrições de profissionais solo das artes cênicas e também coletivos e grupos. Os recursos financeiros das bolsas serão destinados para custear despesas como passagem, deslocamento, hospedagem, alimentação e materiais cênicos e técnicos que serão utilizados durante a residência.