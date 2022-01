'Os três porquinhos' ganha sessão extra no novo Teatro Zé Rodrigues

O Teatro Zé Rodrigues, novo espaço cultural no segundo piso do Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181), terá sessão especial do espetáculo infantil Os três porquinhos nesta quinta-feira (13). O espaço abriu suas portas no último final de semana, e a boa receptividade do público motivou a realização da sessão extra, que acontece às 18h.

Ingressos, na hora, custam R$ 50,00 para adultos e R$ 25,00 para crianças. Se o pagamento for feito via pix, as entradas saem por R$ 45,00 e R$ 20,00, respectivamente. Mais informações sobre a modalidade antecipada de ingresso podem ser obtidas no site teatrozerodrigues.com.br

Com 50 minutos de duração e direção de Zé Rodrigues, Os três porquinhos é uma adaptação para o teatro da famosa fábula infantil. Na história, o lobo mau decide tirar férias na floresta, mas é interrompido pelos três porquinhos, o que irrita o lobo, que decide derrubar as casinhas dos porquinhos com seu temível sopro.