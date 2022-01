Bienal Black começa nesta quinta-feira inteiramente online

A partir desta quinta-feira (13), a 2ª Bienal Black Brazil Art (2BienalBlack) apresenta criações de artistas contemporâneos individuais e coletivos de modo totalmente online e gratuito. Pintura, escultura, fotografia, instalação, têxtil, videoarte e performance serão exibidas dentro da temática Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação visual e afetiva.

Mais uma vez à frente do evento, a museóloga Patricia Brito divide a curadoria com Priscila Costa e Zaika dos Santos. A Bienal Black age na coleta e difusão sobre arte com foco na produção de artistas feministas, reunindo cerca de 250 obras de mais de 100 artistas, como a fotoperformance Destino (2021), de Mitti Mendonça (na imagem ao lado).

Apresentações, oficinas e debates ocorrem até 18 de julho. Alessandra Simões, Ana dos Santos, Camila de Moraes, Carolina Cerqueira, Hiromi Toma, Leda Maria Martins, Luciana Conceição, Nohara Arrieta e Tiffany Ward são algumas das convidadas das mesas. Na visão de Patrícia, reafirmar que a ideia de diversidade de gênero num País como o nosso, tão plural, promove excelência na artes, na cultura e se traduz na educação. A programação está no site bienalblack.com.br.