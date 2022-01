Show eletroacústico em formato híbrido direto do Café Fon Fon nesta quarta-feira

O cantor e compositor Jortacio se apresenta no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) nesta quarta-feira (12), às 20h30min. O show terá formato eletroacústico, ao lado do multi-instrumentista Eduardo Morlin, e será de caráter híbrido, com ingressos presenciais (com valor de R$ 35,00) e exibição online pelo Facebook, pelo perfil de João Ortácio (para assistir, será necessário ser amigo do músico na rede social ou fazer solicitação).