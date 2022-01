Ator e humorista Batoré morre aos 61 anos em São Paulo

Conhecido pelos trabalhos no humorístico A Praça É Nossa, do SBT, o humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, morreu nesta segunda-feira, aos 61 anos, na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, zona oeste de São Paulo. Ele foi vítima de um câncer.

Pernambucano de Serra Talhada, ainda criança veio com a família para São Paulo, como tantos retirantes em busca de oportunidades. Após estrear no SBT nos anos 1980, no programa Show de Calouros, Ivanildo alcançou o estrelado com Batoré, notório por bordões como "você pensa que é bonito ser feio?". Mais tarde, foi para a Globo e atuou na novela Velho Chico, no papel do delegado Queiroz. Depois de uma passagem pela Rede Brasil, regressou ao A Praça É Nossa em 2019.

O ator era apaixonado por futebol e chegou a jogar em times de várzea na juventude, em São Paulo. Ele também entrou para política, tendo exercido, durante dois mandatos, o cargo de vereador de Mauá (SP).