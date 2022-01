Ator Bob Saget, de 'Três é Demais', é encontrado morto nos Estados Unidos

O ator Bob Saget, de 65 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo (9). As informações são do site TMZ. Segundo a publicação, a polícia e os bombeiros foram chamados ao Ritz-Carlton depois de seguranças terem encontrado Saget em seu quarto. A causa da morte não foi divulgada. Conhecido por sua atuação na série "Três é Demais", o ator deu vida ao pai de três garotas entre 1987 e 1995, e voltou ao papel cerca de 20 anos depois, na continuação "Fuller House", da Netflix. Bob Saget estava em turnê de stand up comedy e sua última postagem nas redes sociais aconteceu ainda neste domingo, em agradecimento aos fãs de Jacksonville, onde fez seu último show.