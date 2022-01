Catarina Domenici leva show autoral ao palco do Café Fon Fon

A pianista e compositora Catarina Domenici apresenta nesta sexta-feira (7) o seu show autoral Novas canções para velhas feridas no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). A apresentação terá início às 20h30min, e o couvert artístico será de R$ 40,00.

Ao lado da soprano Susie Georgiadis, gaúcha radicada na Itália, o show, em formato intimista, mistura criações inéditas e músicas como Healing e Marielle presente. O show conta ainda com a participação especial de Luizinho Santos, no sax e na flauta, em dois arranjos de canções de Chiquinha Gonzaga. Reservas e mais informações sobre o show podem ser obtidas através do telefone (51) 99880-7689.