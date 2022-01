'Os Três Mosquiteiros Trapalhões' é atração da faixa Cine Retrô na TV Brasil

A TV Brasil apresenta o longa-metragem Os Três Mosquiteiros Trapalhões na faixa Cine Retrô deste domingo (9), às 16h. Sucesso da filmografia da trupe de humoristas formada por Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, a comédia faz uma sátira com o clássico romance de capa-e-espada de Alexandre Dumas.

Com um público superior a marca de 4 milhões de pessoas nas salas de projeção no país, a versão do quarteto para o livro original foi lançada em 1980, e está até hoje entre as 30 maiores bilheterias do cinema brasileiro. A produção é destaque na programação de verão do canal.

A releitura bem-humorada da obra francesa começa pelo título que remete ao clássico Os Três Mosqueteiros. Em vez de interpretar espadachins corajosos que protegem o trono, no filme, os Trapalhões Dedé, Mussum e Zacarias são, na verdade, um trio de matadores de mosquitos. A alusão à consagrada trama se estende a diversas passagens do enredo e aos demais personagens encenados na telona.

O protagonista da comédia, por exemplo, é o intrépido e divertido Zé Galinha (Renato Aragão) que faz as vezes de D’Artagnan. Ele até ganha o apelido de "Tratanhã". Com seu jeito simples, ele mora de favor no galinheiro que fica no terreno de uma mansão. A propriedade remete ao reino francês da produção literária.

O dono da residência é o empresário Dr. Luís (Jorge Cherques), versão tupiniquim do monarca da coroa, Rei Luís XIII, casado com a sra. Ana Rocha (Rosita Tomáz Lopes), cônjuge que representa Ana de Áustria, a Rainha da França.

Apesar do prestígio e da postura altiva, a família enfrenta dificuldades econômicas para manter o padrão após diversas transações que não deram certo. Para salvar os seus empreendimentos, o industrial precisa lidar com o ambicioso Richet, referência ao Cardeal Richelieu, do livro de Alexandre Dumas.

O conflito se dá quando o perverso investidor impõe como condição para o negócio se casar com a filha do casal. A jovem Fernanda (Silvia Salgado) não deseja essa união já que ela tem um namoro escondido com o pobre Duque (Pedro Aguinaga), em relacionamento consentido pela sra. Ana.

Para melhor a imagem do companheiro e impressionar seu pai, a moça empresta a ela um colar de esmeraldas da mãe. A ideia é que Duque empenhe a joia e, com o dinheiro, possa fazer aplicações e demonstrar riqueza para o futuro sogro. A joia é comercializada e é obtida por contraventores.

Ao perceber o artifício, Richet exige que a dona da casa use a referida peça preciosa quando o vilão for assinar o contrato para fechar negócio com Dr. Luís. Funcionários da mansão, os três mosquiteiros – Dedé, Mussum e Zacarias – tem que contar com a ajuda de Zé Galinha para recuperar o valioso adorno.