Leonardo, Bruno & Marrone estreiam nova tour de Cabaré em Xangri-lá

Três grandes nomes da música sertaneja estão prontos para voltar à estrada e arrastar uma multidão para uma grande festa. Os cantores Leonardo, Bruno & Marrone se unem para a turnê do consagrado projeto Cabaré, que terá seu primeiro show no sábado (8), às 22h, no Maori Beach Club de Xangri-lá.

O espetáculo promete alegria, emoção e romantismo, trazendo um repertório repleto de sucessos da carreira dos três cantores, além de hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja. O evento ainda contará com apresentações de Luccas Fernandes e da dupla Henrique e Juliano.

Ingressos, a partir de R$ 120,00 e com opções de meia entrada, à venda na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, ou pelo site Uhuu. Havendo disponibilidade, entradas poderão ser adquiridas também na bilheteria do Maori Beach Club, a partir de duas horas antes do começo do espetáculo.

O sucesso do grande encontro Cabaré ultrapassou as expectativas, e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

A turnê rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e, nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas. Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs, Cabaré e Cabaré Night Club - o segundo vendeu mais de 1 milhão de cópias, marcando a história da música sertaneja.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. Viva a vida, Telefone mudo, Boate azul, Garçom, Dama de vermelho, Amor de primavera, Amargurado, Andorinhas e Eu não sou cachorro não são algumas das músicas que prometem animar a noite em Xangri-lá. O projeto Cabaré é uma realização da Opus Entretenimento.