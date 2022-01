Animação cheia de canções de sucesso, 'Sing 2' chega às salas brasileiras

Continuação da obra de animação de Garth Jennings, lançada em 2016 e que cativou os espectadores, Sing 2 chega a partir de hoje aos cinemas brasileiros. Com uma trilha sonora repleta de canções consagradas, o longa traz o coala Buster Moon e sua trupe enfrentando seus medos na glamourosa cidade de Redshore, fazendo novos amigos e superando seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente.

A versão brasileira conta com a participação de um grande elenco de dubladores, com Sandy interpretando Meena, a tímida elefoa cantora; Wanessa Camargo como a porco-espinho Ash; Fiuk como a voz do gorila Johnny; Any Gabrielly como a animada Nooshy; Lexa, no papel de Porsha; Fábio Jr. como o Big Daddy; e Paulo Ricardo, como Clay Calloway. O longa conta com a música Suéltate, lançada recentemente por Anitta em parceria com Sam I, BIA & Jarina de Marco, cujo clipe já alcançou a marca de mais de 5 milhões de visualizações no YouTube.