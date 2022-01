Carlinhos Carneiro faz show de lançamento de dois discos no Ocidente

O Ocidente Acústico desta semana recebe nesta quinta-feira (6), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), o show do projeto Bife Simples & As Guarnições Mais Preza, liderado pelo cantor Carlinhos Carneiro. O show marcará o lançamento de dois álbuns produzidos durante a pandemia: o Disco Com a Banda, onde Carlinhos tem a companhia de Gabriel Klaser, Guilherme Cunha, Pedro Petracco e Lucas Juswiak, e o Disco Sem a Banda, mais introspectivo e que conta com a participação de Andrio Maquenzi e Carlos Ferreira.

Os ingressos, a partir de R$ 40,00, podem ser adquiridos no site Sympla ou de forma presencial, na bilheteria do local. Os lugares são limitados. Serão seguidos protocolos de prevenção contra Covid-19, e a apresentação do comprovante de vacinação é requisitada.

Conhecido do público gaúcho também por ser vocalista da banda Bidê ou Balde e idealizador do Império da Lã, Carlinhos Carneiro faz uma colagem de estilos nos dois álbuns, lançados pela Maxilar Music e que funcionam como lado A e lado B do caleidoscópio emocional que aprisionou Carlinhos nos tempos de pandemia.