'As Moças' é premiado em Festival de Cinema de Alter do Chão

A produção As Moças, vídeo de estreia do projeto de extensão Palavra e Sustentabilidade: Leituras Cênicas de Contos de Jane Tutikian em ambiente virtual, vinculado ao Núcleo de Comunicação do Instituto de Artes da Ufrgs, recebeu o Prêmio Voto Popular na mostra competitiva do Festival de Cinema de Alter do Chão, no Pará. As Moças trata da história de Dona Maria e suas vizinhas, que, com carinho e ternura, se apegam a três moças misteriosas vindas do interior.

Fruto de trabalho colaborativo entre técnicos e alunos da Ufrgs, o conto foi adaptado pela diretora de Artes Cênicas do Instituto de Artes da universidade, Elisa Lucas, a coordenadora do projeto, e por Israel de Castro Fritsch, jornalista, doutorando em Letras, graduando em Teatro e bolsista do projeto. Elisa assina a direção e interpreta quinze personagens, com participação especial de sua mãe, Jurema Martins Lucas. Em um híbrido entre teatro e audiovisual, o vídeo foi todo gravado na casa de Elisa, editado por Alexandre Alves, e com consultoria de Zeca Azevedo e Adriana Emerin Borges.

Em sua terceira edição, o Festival de Cinema de Alter do Chão aconteceu de forma virtual, entre os dias 8 e 12 de dezembro. A mostra reuniu 71 filmes, selecionados entre 2.743 obras, vindas de 122 países diferentes.