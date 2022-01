TV Cultura reapresenta hoje Roda Viva com Wagner Moura

A TV Cultura irá reprisar nesta segunda-feira (3), às 22h, a edição do programa Roda Vida com o ator e diretor Wagner Moura. A edição original do episódio foi ao ar em novembro, e desde então o vídeo do programa já superou a marca de 800 mil visualizações no Youtube.

Na entrevista, conduzida pela apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, Wagner Moura fala sobre o lançamento do seu primeiro filme como diretor, Marighella, além de responder perguntas sobre a política brasileira e a produção cinematográfica nacional, entre outros temas.

A bancada de entrevistadores desta edição do Roda Viva é formada por Chris Maksud, apresentadora dos programas Persona e Brasil Jazz Sinfônica, da TV Cultura; Flavia Guerra, jornalista especializada em cinema; Marcos Augusto Gonçalves, editor do caderno Ilustríssima e editorialista da Folha; Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo; e Roger Cipó, apresentador do Preto a Porter e colunista da Elástica.