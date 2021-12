Cantor sertanejo Maurílio, famoso por dupla com Luiza, morre aos 28 anos

O cantor sertanejo Maurílio, famoso pela dupla que fazia com Luiza, faleceu na tarde desta quarta-feira (29), aos 28 anos. O artista estava internado desde o dia 15 de dezembro, em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. A morte foi confirmada em comunicado divulgado pela assessoria do artista.

Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia, no dia 15 de dezembro, e chegou a sofrer três paradas cardíacas no caminho ao hospital. O quadro vinha se agravando nos últimos dias: mais cedo, um boletim médico tinha informado sobre a piora no quadro clínico do cantor, que vinha recebendo mensagens de apoio e encorajamento da esposa, Luana, e de nomes do cenário artístico.

Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão, e formava dupla com Luiza, natural de Belo Horizonte (MG), desde 2016. Ao lado de Luíza, o artista era dono de grandes sucessos como S de saudade (quinta música mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020 na plataforma Spotify) e Pode sumir. Juntos, a dupla gravou com grandes nomes como Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz e Alcione.