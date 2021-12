Cinco estreias são atração no começo de ano da plataforma Prime Video

O Prime Video, da Amazon, disponibiliza cinco novas atrações já no primeiro dia de janeiro. Unindo filmes, séries e animações, as novas estreias oferecem são possibilidade de lazer para os assinantes no primeiro final de semana de 2022. Uma das estreias é o filme After- Depois do Desencontro, que aborda as complicações do relacionamento da protagonista Tessa com sua família.

Há também as séries Clube do Terror, em nova temporada, que mostra um grupo de adolescentes que se reúne para contar histórias assustadoras, e Economia Doméstica, que apresenta os desafios financeiros no cotidiano de três irmãos. Por fim, ficam disponíveis a partir de 1º de janeiro as séries de animação Sonic, o Ouriço e Caillou, que acompanha as aventuras de um menino de quatro anos.