Livro sobre censura contra a música no Brasil, 'Mordaça' chega às livrarias

Das muitas características odiosas da censura, talvez uma das mais desagradáveis para nós, pessoas que vivem as agruras do presente, seja a sua atualidade. Os jornalistas e escritores João Pimentel e Zé McGill, autores do livro Mordaça: Histórias de música e censura em tempos autoritários (Sonora, 336 pág, preço sugerido R$ 69,90), experimentaram essa sensação de forma concreta durante a realização da obra. De início, a proposta era escrever sobre a música brasileira em meio à vigência do deplorável Ato Institucional Nº 5, que em 2018 completou 50 anos de publicação. Por um lado, as dificuldades de prazo fizeram com que o projeto amadurecesse em outras direções; por outro, os relatos sobre a censura do passado foram se misturando com as angústias da repressão de agora mesmo, desses tempos que seguem refratários à liberdade de criar e provocar. Dá para dizer, então, que a ampliação do espectro se impôs: o que temos é um livro que trata de um embate entre música e autoritarismo, muito mais contemporâneo do que gostaríamos de admitir.

Construído a partir de depoimentos de vários nomes emblemáticos da música brasileira de ontem e hoje, Mordaça traz uma coleção de histórias (muitas vezes dramáticas e terríveis, mas por vezes insólitas e até mesmo tragicômicas) sobre a perseguição que músicos e compositores encararam (e encaram) quando tentam cantar algo que não agrada aos censores, mais ou menos dissimulados, da vez. A edição traz também uma playlist, que pode ser acessada pelo QR Code presente nas primeiras páginas do livro, com as canções citadas nos numerosos casos narrados na obra.

"No início, confesso que não me empolguei muito com o tema censura, porque achava que ele já havia sido muito explorado. Mas, à medida em que as pesquisas iam crescendo e as entrevistas sendo feitas, uma pergunta sempre ressoava na minha cabeça: "Como é possível que ninguém tenha escrito esse livro no Brasil até hoje?'", diz Zé McGill. Segundo ele, a única obra anterior com o enfoque música e censura no Brasil é Sinal fechado, publicada por Alberto Moby nos anos 1990 - mas com uma proposta mais acadêmica, construída a partir de uma tese de mestrado e de forma bem diferente do que lemos em Mordaça. O comentário evidencia uma das impressões dos dois autores: a de que a censura, ainda que muito sabida, é bem menos assunto do que deveria em nosso País.

Como em toda conversa que demora para acontecer, os dois responsáveis pelo livro sentiram, nos muitos entrevistados, uma receptividade até maior do que a esperada. "Em certos casos, como os de Odair José, Ney Matogrosso, Philippe Seabra (da banda Plebe Rude) e BNegão (Planet Hemp), senti até que eles estavam com esse assunto da censura meio entalado na garganta, que precisavam falar sobre aquilo e estavam esperando que alguém perguntasse. E isso vale também para os casos de artistas que já falaram antes sobre o tema, como Chico Buarque e Caetano Veloso", garante McGill. "Talvez o fato de estarmos vivendo hoje sob um governo autoritário (de novo!) tenha estimulado os nossos entrevistados. Aliás, a maioria deles acabava a conversa comentando sobre os absurdos e novos casos de censura que temos visto atualmente."

Em meio aos vários relatos espalhados pelas páginas do livro, surgem testemunhos curiosos como os de Paulo César Pinheiro, que misturava suas letras às de outros autores de sua gravadora para tentar driblar os censores, e Chico Buarque, que acredita ter virado alvo depois de conseguir 'enganar' a censura com a clássica Apesar de você. Há também observações quase engraçadas, como no caso de Genilson Barbosa, ex-funcionário da gravadora RCA que conta o que fazia para subornar os censores, revelando que acabou ficando amigo de vários deles e que chegou a ouvir deles inconfidências de que achavam a censura "uma babaquice".

Talvez uma das principais forças do livro é demonstrar como a censura contra a arte, e a música em particular, é um método de controle político que sempre existiu no Brasil. "Hoje não temos a censura institucionalizada como a partir, principalmente, do AI-5. O que temos são as patrulhas, ou milícias virtuais, que criam redes de difamação, de mentiras, de exposição pública dos 'inimigos' eleitos. Uma covardia tão grande quanto as dos nossos piores momentos", afirma João Pimentel. "O mais covarde é que, ao contrário do período ditatorial, não se sabe o nome dos censores. É gente que foge do enfrentamento das palavras, do pensamento, e não tem coragem de mostrar a cara."

Uma disposição autoritária que se enfrentou de diferentes formas, em especial nos dias infames da ditadura militar - e que, segundo Pimentel, seguimos capazes de derrotar, usando os exemplos do passado não muito distante como guia e advertência. "Estamos alertas, sim. Ainda vivemos uma democracia, agredida, açoitada, mas ainda uma democracia. Já existe um movimento grande de enfrentamento, sempre no campo das ideias, contra o negacionismo, o obscurantismo, o terraplanismo e outros 'ismos' absurdos. Acredito que o enfrentamento se dará no campo das ideias, na mobilização da classe política em direção a um diálogo maior para a reconstrução de um campo democrático amplo. E também, como se deu de certa forma no Chile, na busca de uma aproximação real, contemporânea com a sociedade e, em especial, com a juventude", defende.