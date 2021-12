Ícone da música latino-americana, Mercedes Sosa ganha nova biografia

Considerada a maior intérprete do folclore argentino em todos os tempos, Mercedes Sosa se tornou uma das principais representantes da música latino-americana no mundo. A trajetória artística e pessoal da cantora, que também se tornou símbolo da luta por igualdade e justiça, é contada em novo livro biográfico já disponível ao público, a obra Mercedes Sosa – A Voz da Esperança (Tribute2Life, 235 pág, R$ 55,90 ou R$ 14,95 em eBook), de autoria da escritora dinamarquesa Anette Christensen.

Com traduções para português de Mariana D’Angelo, o livro é fruto de mais de sete mil horas de pesquisa. Além da consulta bibliográfica, a autora teve acesso a antigas gravações, participações da cantora em eventos, shows e entrevistas concedidas por Sosa, além de outras realizadas por Anette em quase uma década. A obra também é ilustrada por dezenas de fotos históricas que mostram diferentes fases da vida de Mercedes e da própria história da Argentina no século passado. Para a escritora dinamarquesa, a mensagem de Sosa continua a inspirar gerações na construção de um mundo mais empático e solidário hoje.

"Muitos dos problemas da atualidade são causados por líderes corruptos, que se comportam como valentões sem bússola moral. O mundo precisa desesperadamente de líderes que possam mostrar empatia e usar seu impacto para servir às pessoas e não aos seus próprios interesses. Mercedes Sosa era uma líder assim", comenta a autora do livro.

A primeira parte do livro retrata a extraordinária vida e carreira de Sosa, mostrando sua criação em uma família pobre da classe operária, o ambiente político da Argentina durante a ditadura militar e as aflições pessoais que moldaram sua vida e carreira. Entre episódios marcantes, como as perdas do pai e do marido, nesse período a cantora acabou acusada de desobediência civil, e chegou a ser presa e também exilada.

Na segunda parte da obra, a autora retrata os impactos positivos da sua conexão com “La Negra”, como a argentina era conhecida, que a ajudaram a superar traumas emocionais e a fadiga crônica. Através de princípios da neurobiologia interpessoal, Anette Christensen explora o impacto terapêutico da vida e da música de Sosa, usando as próprias experiências para mostrar como relações afetivas, música e mindfulness têm o poder de curar e reformular o cérebro.