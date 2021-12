Gravura Galeria promove encontro com Leticia Demeuse em Atlântida

A Gravura Galeria de Arte promove hoje, das 17h às 19h, um encontro com a artista Leticia Ilha Demeuse, gaúcha radicada nos Estados Unidos. O evento faz parte da exposição Atlântida Arte, que há 18 anos marca presença no litoral gaúcho na Loja Aria (Paraguassu, 4.200, Atlântida). Também estarão presentes os artistas Jane Maria dos Santos, João Carlos Bento, Kika Herrmann, Lorena Steiner, Marcelo Hübner, Paulo Hoffmeister Neto e Tânia Cauduro.

Para a exposição, Letícia trouxe do exterior as suas obras mais recentes. Na série, ela retrata o momento pelo qual vem passando desde o início da pandemia, em que teve a oportunidade de olhar para si mesma e reavaliar sua vida. Segundo ela, sua jornada criativa se transformou em um processo de eliminação, camadas de tinta que já não são mais visíveis aos olhos do espectador.