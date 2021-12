O papel paterno na criação em livro com prefácio de Marcos Piangers

São inúmeros os livros que falam sobre a maternidade e sobre qual a maneira mais efetiva de se educar uma criança. Pensando no papel e na responsabilidade do pai dentro deste conceito, Jordan Shapiro escreveu o livro Como ser um pai feminista (Melhoramentos, 224 pág, R$ 42,90). A obra desenha de forma completa de que maneira a paternidade deve ser exercida nos dias atuais.

Com prefácio de Marcos Piangers, autor da série de livros best-seller O papai é pop (que virou filme estrelado por Lázaro Ramos), a produção se baseia em pesquisas, com dados filosóficos, sociais, econômicos e de estudos de gênero, para poder ajudar os pais a lidarem com os desafios da educação no dia a dia.

Durante a leitura, é possível compreender melhor termos como feminismo, machismo, mansplaining, manterrupting e masculinidade tóxica. O assunto é tratado de forma leve e divertida, com citações a filmes e séries do mundo pop, como Star Wars, Star Trek, Os Simpsons e The Office.