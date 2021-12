Oscar dos Reis lança videoclip com o espírito de Piazzolla

A obra do bandoneonista Astor Piazzolla, que em 2021 completaria 100 anos de vida, ainda ecoa mundo afora. O acordeonista Oscar dos Reis está lançando o clipe de uma composição autoral dedicada ao ícone argentino, cuja obra ele estuda desde a década de 1980. Astor foi gravado no Teatro Municipal Pedro Parenti, em Caxias do Sul, e conta ainda com Rodrigo Maciel (violino), Daniel Seimetz (piano), Rafael Diniz (guitarra), Tiago Andreola (contrabaixo) e Cristiano Tedesco (bateria). A direção e montagem são de Rafael Roso Berlezi, com direção de arte de Janaína Falcão.

Essa não é a primeira vez que Oscar homenageia o músico argentino que revolucionou o tango. Em 1999 disponibilizou o álbum Libertango, no qual reinterpreta temas do bandoneonista com o consentimento da família Piazzolla.