Homenagem a Aldir Blanc, 'Auto do Brasil' é atração na TV Cultura

Nesta quinta-feira (23), às 22h, a TV Cultura leva ao ar o especial de final de ano Auto do Brasil. A produção homenageia o compositor Aldir Blanc, que faleceu em maio de 2020 vítima de Covid-19. O musical conta a história de um menino negro periférico por meio de 15 canções, grande parte do álbum Tiro de Misericórdia, sendo 14 delas em parceria de Aldir com João Bosco. A produção tem ainda a participação de 12 dançarinos, coreografados por Tainara Cerqueira.