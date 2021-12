Espetáculo no Dante Barone celebra 50 anos do movimento nativista

Com curadoria de Vinicius Brum, direção musical de Marcello Caminha e concepção e direção artística de Diego Müller, o espetáculo 50 anos do nativismo - Tempo e movimento estreia nesta quarta-feira (22), às 20h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Mal. Deodoro, 101). A entrada é gratuita com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Inúmeros pessoas irão interpretar os grandes sucessos dos festivais regionais, começando com a Califórnia da Canção Nativa, gênese do movimento que mudou para sempre não só o cenário musical do Estado, mas também os costumes e o modo de consumo da música gaúcha.

Entre os artistas estão Marco Aurélio Vasconcelos, Shana Müller, Ernesto Fagundes, Ivo Fraga, João de Almeida Neto, Isabela Fogaça, José Fogaça, Luiz Marenco, Jari Terres, Neto Fagundes, César Oliveira, Rogério Melo, Analise Severo, Jean Kirchoff, Loma e Érlon Péricles.