Seminário discute os caminhos das artes cênicas no pós-pandemia

Como será a fisionomia do teatro após uma intensa experimentação e performances em formato virtual e híbridos após a pandemia? Este é o tema que dominará o seminário O Amanhã das Artes Cênicas, promovido pela Coordenação das Artes Cênicas, da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. O encontro, que acontece de 21 a 23 de dezembro, reunirá artistas, pensadores e pesquisadores nacionais e locais, como Eduardo Moreira (Grupo Galpão), Eugênio Lima (Núcleo Bartolomeu de Depoimentos/SP), Mariana Muniz (UFMG), Camila Bauer (UFRGS), João de Ricardo (Cia. Espaço em Branco/ RS) e Alexandre Dill (GRUPOJOGO/ RS).

O seminário, que ocorre sempre às 19h, é aberto ao público. A mediação será do ator e diretor Clóvis Massa, pesquisador no campo da dramaturgia e da história do teatro, da teatralidade, da poética e da estética teatrais.

“Nesta retomada ao ‘normal’, é importante refletir sobre os aprendizados e as transformações que a pandemia proporcionou aos praticantes das artes cênicas, da dança, do circo, do teatro e da performance (artes do corpo presente). O que se quer a partir da retomada das atividades presenciais? Em que medida a pandemia nos obriga a olhar para outras formas de futuro? Como buscar a audiência, como mobilizar o espectador pós-pandemia?”, diz Jessé Oliveira, Coordenador das Artes Cênicas de Porto Alegre e idealizador do seminário.

PROGRAMAÇÃO

21 de dezembro | Terça-feira | 19h

Mesa 1

Tema: Propostas tecnoviviais e convivialidade

Convidados: Mariana Muniz (UFMG), Alexandre Dill (GRUPOJOGO/ RS) e Camila Bauer (UFRGS)

Mediador: Clóvis Massa (UFRGS)

22 de dezembro | Quarta-feira | 19h

Mesa 2

Tema: Espaços de ocupação e práticas digitais

Convidados: Eduardo Moreira (Grupo Galpão/ MG), João de Ricardo (Cia. Espaço em Branco/ RS) e Hayline Vitória (Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica/ RS)

Mediador: Clóvis Massa (UFRGS)

23 de dezembro | Quinta-feira | 19h

Mesa 3

Tema: Desafios da intermidialidade

Convidados: Eugênio Lima (Núcleo Bartolomeu de Depoimento/ SP), Francisco Gick (Coletivo Errática/ RS) e Mauricio Casiraghi (Ato Cia. Cênica/RS)

Mediador: Clóvis Massa (UFRGS)