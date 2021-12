Seriado clássico da televisão brasileira, 'Águias de Fogo' está na TV Brasil

Clássico da teledramaturgia brasileira, a série Águias de Fogo é destaque na programação da TV Brasil a partir desta quarta-feira (22), às 23h30min. Segunda produção seriada da história do País, precedida apenas de O Vigilante Rodoviário, ela foi ao ar originalmente a partir de 1968, na TV Tupi, e acompanha as aventuras de um heroico esquadrão de aviadores.

O episódio inicial, intitulado A viagem, revela os desafios de uma aterrissagem forçada quando a tripulação enfrenta mau tempo rumo a uma missão. Os argumentos eram baseados em atos de coragem registrados nos arquivos da Força Aérea Brasileira. Ao todo, o seriado teve 26 edições, das quais 23 foram recuperadas pela Cinemateca Brasileira a partir dos negativos originais.

Os protagonistas da série são o Major Ricardo (Dirceu Conte), Capitão César (Ary Fernandes), Aspirante Fábio (Roberto Bolant) e Sargento Fritz (Edson Pereira). A produção ainda contou com o ator Ricardo Nóvoa, que representou o Tenente Celso nos primeiros capítulos do programa, e as participações especiais de personalidades da dramaturgia nacional como Bete Mendes, Osmar Prado, Valentino Guzzo, Jofre Soares e Francisco Di Franco.

Águias de Fogo é parte da programação de verão da TV Brasil, e irá ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 23h30min.