Filmes clássicos de Os Trapalhões entram na programação da TV Cultura

A partir desta terça-feira (21), clássicos que compõem a filmografia de Os Trapalhões ganham a telinha da TV Brasil na faixa Cine Retrô. Formado por Renato Aragão (Didi), Dedé Santana, Mussum e Zacarias, o grupo de comediantes marcou gerações com o seu jeito de fazer humor.

Além da trupe de Os Trapalhões, as obras contam também com presenças ilustres de artistas brasileiros, como Lucinha Lins, Jorge Lafond, Tião Macalé, Raul Cortez, Betty Goffman, entre outros atores, músicos e personalidades do país.

A primeira atração, que vai ao ar às 22h30min, é o longa-metragem O trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977. Na trama, os amigos Pilo (Aragão) e Duka (Santana) ganham a vida em brigas simuladas nas praças públicas, enquanto Fumaça (Mussum) recolhe apostas.

Pensando que são homens corajosos, a jovem Glória (Monique Lafond) contrata os três para uma expedição às minas do Rei Salomão, onde seu pai, o arqueólogo Aristóbulo (Carlos Kurt), é prisioneiro. A moça oferece como prêmio um fabuloso tesouro desconhecido do qual ela tem a única pista existente.

Na quinta-feira (23), vai ao ar Os fantasmas trapalhões. No próximo domingo (26), será a vez de Os saltimbancos trapalhões. Outras produções do grupo como Adorável trapalhão, Dois na lona, Ali babá e os 40 ladrões, O trapalhão na ilha do tesouro e Os três mosqueteiros trapalhões também serão exibidas, nas terças e quintas, às 22h30min (com reprise às 03h45min) e nos domingos, às 16h.