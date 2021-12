'Imagem metamórfica' é a última exposição do ano do Farol Santander

Com um olhar voltado para a união da pintura manual tradicional e de técnicas digitais na construção pictórica, a exposição Imagem metamórfica chega ao Farol Santander (7 de Setembro, 1028) nesta quarta-feira (21) com cerca de 40 obras do artista gaúcho Nelson Wilbert. Com curadoria de André Severo, a mostra, que será a última do espaço em 2021, ocupará o mezanino do edifício.

Realizando o casamento de imagens de ícones da história da pintura com padrões formais sobrepostos digitalmente, o artista opera em duas instâncias. Uma delas e a da manipulação e sobreposição de imagens no meio digital - enquanto a outra se desenvolve na transferência do que foi elaborado para a tela de pintura.

O grande desafio é manter viva as tradições manuais das artes, seja na pintura, gravura, desenho, escultura ou artesanato, e conciliar as novas técnicas e possibilidades que os recursos digitais oferecem. Dessa forma, a obra de Wilbert caracteriza-se, justamente, por trabalhar essa integração indissolúvel de elementos aparentemente inconciliáveis.

A técnica usada consiste em casar imagens e padrões formais com sobreposição por meio dos filtros de cores e programas digitais, provocando uma espécie de mixagem das pinturas.

A exposição fica aberta até o dia 27 de março, de terça a domingo, com visitações das 10h às 19h. Os ingressos para acessar o Farol Santander, disponíveis pelo Sympla, custam R$15,00.